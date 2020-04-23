Чрезвычайная опасность лесных пожаров ожидается в 10 районах Иркутской области
Список районов, где существует риск распространения лесных пожаров, озвучил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Так, чрезвычайно высокий, пятый класс пожарной опасности ожидается на территории 10 районов. В основном, это юг, центр и запад области: Братский, Зиминский, Балаганский, Боханский, Эхирит-Булагатский и Баяндаевский районы, а также Иркутский район в окрестностях села Хомутово. В списке есть и северные территории – Качуг и Жигалово.
Высокий класс опасности – третий и четвертый – прогнозируют на площади еще десяти районов.
«В Иркутской области с 10 апреля введен особый противопожарный режим, сообщают в пресс-службе правительства Приангарья. Посещать леса, разжигать огонь и сжигать сухую траву строго запрещено».
На данный момент зафиксировано 60 пожаров в населенных пунктах. Больше половины произошли по вине человека: 22 случая - из-за поджога сухой травы, еще 17 – из-за сжигания мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU