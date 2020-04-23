Чрезвычайная опасность лесных пожаров ожидается в 10 районах Иркутской области

23 Апр 2020 2020-04-23T12:57:06+03:00

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Список районов, где существует риск распространения лесных пожаров, озвучил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Так, чрезвычайно высокий, пятый класс пожарной опасности ожидается на территории 10 районов. В основном, это юг, центр и запад области: Братский, Зиминский, Балаганский, Боханский, Эхирит-Булагатский и Баяндаевский районы, а также Иркутский район в окрестностях села Хомутово. В списке есть и северные территории – Качуг и Жигалово.

Высокий класс опасности – третий и четвертый – прогнозируют на площади еще десяти районов.

«В Иркутской области с 10 апреля введен особый противопожарный режим, сообщают в пресс-службе правительства Приангарья. Посещать леса, разжигать огонь и сжигать сухую траву строго запрещено».

На данный момент зафиксировано 60 пожаров в населенных пунктах. Больше половины произошли по вине человека: 22 случая - из-за поджога сухой травы, еще 17 – из-за сжигания мусора.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета? 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU