Индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля составил 1,9 балла

23 Апр 2020 2020-04-23T13:16:12+03:00

Индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля выше, чем в Красноярске, Новосибирске и Кемерове

Изменить размер текста: A A

Под конец четвертой недели режима самоизоляции из-за распространения коронавируса все меньше жителей Иркутской области сидят дома. Об том говорит индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля. Сегодня он составил 1,9 балла. Это значит, большинство сибиряков выходят на улицу, не боясь попасться сотрудникам полиции.

Меньше нарушителей в других городах региона. В Братске показатель составил 2,3 балла, в Ангарске – 2,4. Индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля ниже, чем в соседней Бурятии, где жители самоизолировались на 2,7 балла.

Красноярске, Новосибирске и Кемерове ситуация хуже. В Кемерове показатель опустился до 1,5 баллов. В Новосибирске – до 1,7. Индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля такой же, как и в Новосибирске, которому тоже поставили 1,9 балла.

В настоящий момент в Иркутской области в общей сложности зафиксирован 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. 57 заболевших проходят лечение в больницах региона. 21 человек выздоровели и выписаны домой. Еще трое пациентов скончались.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета? 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU