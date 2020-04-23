2020-04-23T13:16:12+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля составил 1,9 балла

Индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля выше, чем в Красноярске, Новосибирске и Кемерове
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля составил 1,9 балла.Индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля составил 1,9 балла.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Под конец четвертой недели режима самоизоляции из-за распространения коронавируса все меньше жителей Иркутской области сидят дома. Об том говорит индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля. Сегодня он составил 1,9 балла. Это значит, большинство сибиряков выходят на улицу, не боясь попасться сотрудникам полиции.

Меньше нарушителей в других городах региона. В Братске показатель составил 2,3 балла, в Ангарске – 2,4. Индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля ниже, чем в соседней Бурятии, где жители самоизолировались на 2,7 балла.

Красноярске, Новосибирске и Кемерове ситуация хуже. В Кемерове показатель опустился до 1,5 баллов. В Новосибирске – до 1,7. Индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля такой же, как и в Новосибирске, которому тоже поставили 1,9 балла.

В настоящий момент в Иркутской области в общей сложности зафиксирован 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. 57 заболевших проходят лечение в больницах региона. 21 человек выздоровели и выписаны домой. Еще трое пациентов скончались.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проезд по улице Култукской в Иркутске ограничат с 28 апреля до 30 июля
Индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля составил 1,9 балла
Чрезвычайная опасность лесных пожаров ожидается в 10 районах Иркутской области
Более 500 детей и подростков в Иркутской области нарушили режим самоизоляции за 10 дней
Больше ста нарушителей режима самоизоляции в Иркутской области предстали перед судом
Общественный совет при Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области действует
Движение по улице Сибирских Партизан в Иркутске ограничат с 18 мая
Иркутский областной кинофонд открыл онлайн-кинотеатр
Подозреваемого в убийстве сибиряка задержали в Грузии
Предпринимателя из Ангарска оштрафовали за товар с нацистской символикой
Вирусологи из Германии выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа
Мошенники оплатили сибирячке такси до банкомата, чтобы забрать оформленный на нее кредит
Поверку счетчиков в Иркутской области перенесли на следующий год из-за коронавируса
За несуществующую компенсацию из Парижа ангарчанка заплатила мошенникам 120 тысяч рублей
21 регион России по примеру Москвы переходит на цифровые пропуска