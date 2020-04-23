23 Апр 2020 2020-04-23T13:45:20+03:00

Проезд по улице Култукской в Иркутске ограничат с 28 апреля до 30 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Жителям улицы Култукской в Иркутске придется терпеть неудобства практически до конца лета. Особенно это коснется тех, кто передвигается по городу на автомобиле. На три месяца движение по этой улице будет перекрыто.

«С 28 апреля по 30 июля проезд по улице Култукской на участке от улицы Ушаковской до улицы Поленова будет запрещен, - сообщает ИА Байкал-Инфо. На этом отрезке будет проводиться плановый капитальный ремонт дороги».

Отметим, что это не единственное место в городе, где движение временно остановят. Проехать на автомобиле по улице Красноказачьей в Иркутске нельзя будет уже завтра, 24 апреля. А вот движение на Сибирских Партизан ограничат с 18 мая.

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