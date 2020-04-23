2020-04-23T13:45:20+03:00
Общество

Проезд по улице Култукской в Иркутске ограничат с 28 апреля до 30 июля

На участке дороги пройдет капитальный ремонт
Виктория ГЕРКО
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Проезд по улице Култукской в Иркутске ограничат с 28 апреля до 30 июля.Проезд по улице Култукской в Иркутске ограничат с 28 апреля до 30 июля.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жителям улицы Култукской в Иркутске придется терпеть неудобства практически до конца лета. Особенно это коснется тех, кто передвигается по городу на автомобиле. На три месяца движение по этой улице будет перекрыто.

«С 28 апреля по 30 июля проезд по улице Култукской на участке от улицы Ушаковской до улицы Поленова будет запрещен, - сообщает ИА Байкал-Инфо. На этом отрезке будет проводиться плановый капитальный ремонт дороги».

Отметим, что это не единственное место в городе, где движение временно остановят. Проехать на автомобиле по улице Красноказачьей в Иркутске нельзя будет уже завтра, 24 апреля. А вот движение на Сибирских Партизан ограничат с 18 мая.

Испытано на себе. Три дня не мыли голову и вдруг срочно нужно выйти на совещание по скайпу: освежим прическу с помощью обычной пудры. Работают ли лайфхаки из Интернета?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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