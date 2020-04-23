2020-04-23T15:36:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в Иркутске на 23 апреля выросло до 85

В инфекционной больнице на лечении сейчас находятся 58 человек, число заразившихся коронавирусом в Иркутске на вечер 23 апреля выросло
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Число заразившихся коронавирусом в Иркутске на 23 апреля выросло до 85.Число заразившихся коронавирусом в Иркутске на 23 апреля выросло до 85.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Число заразившихся коронавирусом в Иркутске на 23 апреля к вечеру выросло на четверых. Сейчас в инфекционной больнице находятся 58 человек. Пополнение в больницы поступает в основном из обсерваторов. Сегодня оттуда в больницу попало еще двое, а всего лечится 13 приезжих. Одного отправили в Забайкалье.

Есть и хорошие новости. Понемногу, но увеличивается число выздоровевших. Так, сегодня выписались и отправились домой еще двое. А всего с начала апреля врачи сумели поднять на ноги 23 пациентов. Это довольно много - чуть меньше трети всех заразившихся.

Напомним, по последней статистике, которая приводилась буквально накануне на депутатском штабе и.о.зампреда правительства региона Валентиной Вобликовой, относительное числе заразившихся коронавирусом в Иркутске и регионе сейчас 3, 2 на 100 тысяч населения .

Взрослых больных примерно поровну во всех возрастных категориях, причем это распределение сохраняется уже давно.

Как они заболели? Почти половина приехали из других стран и регионов уже больными или носителями вируса, причем среди них 14 иностранцев. На втором месте — местное распространение вируса. На третьем месте заразившиеся, которые подхватили вирус, пообщавшись с вернувшимися из-за границы и прибывшими из других территорий.

Повлияет ли пандемия на запланированный ремонт дорог в Иркутске?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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