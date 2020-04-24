2020-04-24T04:11:11+03:00
Общество

Рейсы из Таиланда и Вьетнама ожидаются в Иркутске

Самолеты доставят иркутян в родной город 26 и 27 апреля
Мария КНЯЗЕВА
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Рейсы из Таиланда и Вьетнама ожидаются в ИркутскеРейсы из Таиланда и Вьетнама ожидаются в ИркутскеФото: Иван ВИСЛОВ
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В ближайшее время в столицу Приангарья прибудут два рейса, включенные Минкомсвязью России в график вывоза россиян из-за границы.

Первый из них с маршрутом Бангкок - Иркутск - Самара намечен на 26 апреля.

«На нем вернуться из Таиланда смогут жители Иркутской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, а также Республик Бурятия, Татарстан, Башкортостан, Красноярского края», - сообщили представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в официальном телеграм-канале.

Борт из Вьетнама прилетит в региональный центр утром 27 апреля. Самолет с рейсом Камрань - Новосибирск - Иркутск вернет домой россиян, проживающих в республиках Бурятия, Алтай, областях – Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, а также в Алтайском и Красноярском крае.

Стоит отметить, что точное количество пассажиров пока неизвестно. Идет регистрации. Для тех граждан России, у кого на руках есть билеты любой российской авиакомпании, то есть они еще не сданы – перелет будет бесплатным. Остальным билеты придется приобретать.

Повлияет ли пандемия на запланированный ремонт дорог в Иркутске?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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