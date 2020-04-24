Жительница Иркутской области сжигала мусор на своем участке и устроила крупный пожар

24 Апр 2020 2020-04-24T05:14:27+03:00

Сгорели гаражи, автомобиль, два сеновала, дровяники, стайки ее и ее соседей

Изменить размер текста: A A

Уборкой занялась жительница поселка Вознесенский Нижнеудинского района накануне днем, собранный мусор и сухую траву женщина решила сжечь. Соседи пытались ее отговорить от этой идеи, но начатое сибирячка закончила. Затушила костер и ушла в дом, тем самым оставив место горения без присмотра. Искры от костровища улетели в дровяник на участке самой женщины. Долго ли сухим дровам разгореться? Вспыхнули как щепки. И молниеносно пламя перекинулось на постройки соседей. Такую хронологию пожара восстановили государственные инспекторы по пожарному надзору.

«О том, что искры от кострища унесло на дровяник, а огонь от дровяника мгновенно распространился на другие постройки самой хозяйки и ее соседей, женщина узнала, когда пожар уже полыхал и соседи тушили огонь сами в ожидании пожарных», - рассказал пресс-службе ведомства начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнеудинского района майор внутренней службы Юрий Трунёв.

В пожарную часть о возгорании сообщили в 12.27, в течение нескольких часов пожарные изо всех сил сдерживали пламя. Потушить огонь удалось только к вечеру. Итог «уборки» - огонь уничтожил 425 кв. метров строений. Сгорели два гаража и автомобиль «Москвич», два сеновала, стайки, дровяники, сарай, крыша летней кухни, повреждено производственное здание. Жилые дома удалось спасти.

«В настоящее время производится оценка нанесенного пожаром ущерба, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении в отношении виновницы пожара уголовного дела», - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU