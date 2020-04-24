2020-04-24T05:29:50+03:00
Общество

Как будут открываться кафе и рестораны после карантина

В Роспотребнадзоре рассказали о рекомендациях по снятию ограничений с общепита
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Как будут открываться кафе и рестораны после карантинаКак будут открываться кафе и рестораны после карантинаФото: Евгения ГУСЕВА
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Роспортребнадзор составил рекомендации для общепита по снятию ограничений с общепита. В ведомстве предлагает сначала разрешить работать кафе и ресторанам площадью меньше 50 кв.м., где не более чем на 10 человек, то есть 5 столов на 1-2 человека, а расстояние между столами должно быть не менее 1 метр. При этом банкеты будут запрещены, посуда должна быть одноразовая, а дезинфекция многоразовой.

Как сообщает сайт kp.ru, при снижении заболеваемости коронавирусом в регионе и тенденции к снижению по стране предусмотрен режим стабилизации, который предусматривает открытие кафе не более чем на 20 человек. Банкеты уже разрешены, но в этом случае за столом должно быть также не больше 1-2 человек, а расстояние между столиками от 1 метр.

В штатном режиме общепит сможет заработать только когда в регионе нет зараженных и наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваний по стране. Напомним, ранее все российские регионы продлили режим самоизоляции, при котором кафе и ресторан могут предлагать только услугу доставки

ИСТОЧНИК KP.RU

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