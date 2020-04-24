Серийного квартирного вора арестовали в Иркутской области

24 Апр 2020 2020-04-24T05:33:48+03:00

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Сибирячка, которая живет в городе Зима, что в Иркутской области, сразу как вернулась домой, принялась звонить в полицию. Пока ее не было в квартире, туда забрался вор и вынес ценные вещи. Уловом злоумышленника стали несколько планшетов, мобильный телефон и золотые украшения. Общая сумма ущерба - 108 тысяч рублей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро выйти на след подозреваемого.

«Им оказался 45-летний мужчина, который уже 9 раз привлекался к уголовной ответственности. В июне 2019 года он освободился из мест лишения свободы, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Задержанный подозревается еще в 6 подобных преступлениях».

Между тем, в Приангарье растет число квартирных краж. С начала года в регионе 257 человек стали жертвами злоумышленников. Как правило, преступники, прежде чем пойти на дело, оценивают качество дверной двери и замка, чтобы в дом было проще проникнуть. Нередко они попадают в дома путем отжима окна. Полицейские просят сибиряков обратить внимание на безопасность своего жилища. Особенно тех, кто на время дачного сезона переезжает за город.

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ИСТОЧНИК KP.RU