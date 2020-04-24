2020-04-24T05:45:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог Лукашев о коронавирусе в России: большая вероятность, что мы выходим на плато

Эксперт Сеченовского университета прокомментировал статистику по заболеваемости инфекцией за последние дни
Любовь АРБАТСКАЯ
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Вирусолог Лукашев о коронавирусе в России: большая вероятность, что мы уже выходим на платоВирусолог Лукашев о коронавирусе в России: большая вероятность, что мы уже выходим на платоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 20 апреля, сообщили об уменьшении числа заболевших коронавирусом в России: 4268 человек, при том что на день раньше подтвердилось 6060 случаев. Во вторник количество новых зараженных также составило меньше 6 тысяч, а в среду и четверг цифры еще немного снизились. Об этом сообщает сайт kp.ru.

О чем говорит статистика? Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев прокомментировал данные по просьбе "КП".

- Примерно к этому времени мы как раз ожидали увидеть перелом в росте заболеваемости, - говорит эксперт. - Должны были проявиться итоги принятых мер, пропускного режима в Москве и области. С большой вероятностью это действительно выход на плато.

Однако, как отмечает эксперт, нужно подождать еще пару дней, чтобы убедиться в этом окончательно. Что касается уменьшения числа новых зараженных 20 апреля, по словам профессора, это может быть связано с Пасхой 19 апреля - ведь результаты анализов получают за предыдущий день, а во время лаборатории могли работать не так активно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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