2020-04-24T05:50:18+03:00
Общество

За сутки в лесах Иркутской области потушили 11 пожаров

Не потушенными остались 5 возгораний, еще 13 очагов пламени «взяты в кольцо»
Мария КНЯЗЕВА
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Не потушенными остались 5 возгораний, еще 13 очагов пламени «взяты в кольцо»Не потушенными остались 5 возгораний, еще 13 очагов пламени «взяты в кольцо»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За сутки в лесном фонде пожарным удалось справиться с 11 очагами возгорания. Их общая площадь была 228 га. Горели леса и поля в Эхирит-Булагатском, Иркутском, Усть-Удинском, Куйтунском и Тулунском районах, по два возгорания было зарегистрировано в Братском, Тайшетском районах.

«Взятыми в кольцо» утром 24 апреля осталось 13 пожаров: по одному горящему участку в Баяндаевском, Слюдянском, Усть-Удинском, Заларинском, Зиминском, Ольхонском, Братском, Нижнеудинском, Тайшетском, Казачинско-Ленском и сразу 3 в Качугском районах.

«Общая площадь всех локализованных пожаров составляет 1807 га, в том числе 408 га, покрытых лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Действующими в Приангарье осталось 5 возгораний площадью 114,5 гектаров: 4 из них в Качугском районе, один – в Иркутском».

Над лесами ежедневно летают самолеты. За прошлые сутки два самолета Як-12 и один Ан-2 налетали более 18 часов. Авиамониторинг позволяет своевременно реагировать на возгорания. Как отмечают сотрудники Иркутской базы авиационной охраны лесов, местные жители виновны в 15 пожарах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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