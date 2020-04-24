2020-04-24T06:08:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае зафиксировали вспышку коронавируса на границе с Россией

Китайские блогеры утверждают, якобы в этом виновата Россия
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
В Китае зафиксировали вспышку коронавируса на границе с РоссиейВ Китае зафиксировали вспышку коронавируса на границе с РоссиейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Китай пришла вторая волна эпидемии. Зафиксировали вспышку в Харбине - столице 38-миллионной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией. Там около нескольких сотен новых заболевших. Но большинство из них прибыли из Приморья, так как ведут там торговлю. И некоторые блогеры из Поднебесной заявили, что во второй волне якобы виновата Россия. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Бороться с коронавирусом в Харбине решили странным образом. В конце апреля в зараженных районах отключат свет и воду.

Как говорит китаист Николай Вавилов, в 10-миллионный Харбин уже запретили въезд автомобилистов с номерами других городов на авто, два района заблокированы.

Также вспышка коронавируса зарегистрирована в Северо-Западном Китае, в Сиане, но там нет столь жесткого карантина, отмечает эксперт. И третья вспышка - в элитном районе Пекина, где много иностранцев. Перемещение по району ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За назойливость коллекторов из Иркутска оштрафовали на 70 тысяч рублей
Директору мебельной фирмы из Иркутска дали 7 лет тюрьмы за отмывание денег
В Китае зафиксировали вспышку коронавируса на границе с Россией
Найдены «вопиющие факты» о завышении цен на лимоны
За сутки в лесах Иркутской области потушили 11 пожаров
Вирусолог Лукашев о коронавирусе в России: большая вероятность, что мы выходим на плато
Серийного квартирного вора арестовали в Иркутской области
Как будут открываться кафе и рестораны после карантина
Жительница Иркутской области сжигала мусор на своем участке и устроила крупный пожар
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 24 апреля не увеличилось
Рейсы из Таиланда и Вьетнама ожидаются в Иркутске
Банк ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в Иркутской области
Число заразившихся коронавирусом в Иркутске на 23 апреля выросло до 85
Проезд по улице Култукской в Иркутске ограничат с 28 апреля до 30 июля
Индекс самоизоляции в Иркутске на 23 апреля составил 1,9 балла
Чрезвычайная опасность лесных пожаров ожидается в 10 районах Иркутской области
Более 500 детей и подростков в Иркутской области нарушили режим самоизоляции за 10 дней
Больше ста нарушителей режима самоизоляции в Иркутской области предстали перед судом
Общественный совет при Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области действует
Движение по улице Сибирских Партизан в Иркутске ограничат с 18 мая
Иркутский областной кинофонд открыл онлайн-кинотеатр
Подозреваемого в убийстве сибиряка задержали в Грузии
Предпринимателя из Ангарска оштрафовали за товар с нацистской символикой
Вирусологи из Германии выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа
Мошенники оплатили сибирячке такси до банкомата, чтобы забрать оформленный на нее кредит
Поверку счетчиков в Иркутской области перенесли на следующий год из-за коронавируса
За несуществующую компенсацию из Парижа ангарчанка заплатила мошенникам 120 тысяч рублей
21 регион России по примеру Москвы переходит на цифровые пропуска