В Китае зафиксировали вспышку коронавируса на границе с Россией

24 Апр 2020 2020-04-24T06:08:04+03:00

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В Китай пришла вторая волна эпидемии. Зафиксировали вспышку в Харбине - столице 38-миллионной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией. Там около нескольких сотен новых заболевших. Но большинство из них прибыли из Приморья, так как ведут там торговлю. И некоторые блогеры из Поднебесной заявили, что во второй волне якобы виновата Россия. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Бороться с коронавирусом в Харбине решили странным образом. В конце апреля в зараженных районах отключат свет и воду.

Как говорит китаист Николай Вавилов, в 10-миллионный Харбин уже запретили въезд автомобилистов с номерами других городов на авто, два района заблокированы.

Также вспышка коронавируса зарегистрирована в Северо-Западном Китае, в Сиане, но там нет столь жесткого карантина, отмечает эксперт. И третья вспышка - в элитном районе Пекина, где много иностранцев. Перемещение по району ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU