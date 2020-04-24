2020-04-24T06:09:42+03:00
Происшествия

Директору мебельной фирмы из Иркутска дали 7 лет тюрьмы за отмывание денег

Он набрал 12 заказов на 500 тысяч рублей, но выполнил только 4 из них
Виктория ГЕРКО
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Директору мебельной фирмы из Иркутска дали 7 лет тюрьмы за отмывание денегДиректору мебельной фирмы из Иркутска дали 7 лет тюрьмы за отмывание денегФото: Мария ЛЕНЦ
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Генеральный директор мебельной фирмы из Иркутска задолжал своим клиентам около 346 тысяч рублей. Он заключил 12 сделок на сумму больше 500 тысяч, но выполнил только 4 из них. И то, как оказалось, не полностью. Деньги предприниматель возвращать не собирался и потратил их на свои нужды. Обманутые заказчики решили не пускать дело на самотек и обратились за помощью в суд.

«Ранее данный предприниматель за совершение аналогичных преступлений уже был осужден к реальному лишению свободы, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. В этот раз в отношении генерального директора завели уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину».

Суд встал на сторону клиентов и решил, что горе-предприниматель вновь отправиться за решетку. На этот раз срок внушительный – 7 лет 6 месяцев. Кроме того, мошеннику нужно вернуть 102 тысяч рублей четырем обманутым клиентам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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