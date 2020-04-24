24 Апр 2020 2020-04-24T06:42:32+03:00

За назойливость коллекторов из Иркутска оштрафовали на 70 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

«Женщина, верните деньги. И побыстрее. Иначе мы сами приедем и выбьем из вас долги» - угрожал сибирячке грубый мужской голос в телефонной трубке.

«Я все отдам, только прекратите мне названивать», - отвечала незнакомцу должница.

Бесконечные телефонные звонки от коллекторов порядком надоели 41-летней иркутянке. Ее телефон каждый день разрывался от входящих с неизвестных номеров. Вдобавок и сообщения присылали. Никакого покоя ни днем, ни ночью. Конечно, сибирячка понимала, что долги возвращать надо. Но и назойливых коллекторов, которые не дают продыху, нужно было приструнить. Вот и не выдержала женщина и обратилась за помощью к судебным приставам.

Ведь особо активных коллекторов штрафуют. Кроме того, они не только не давали жизни женщине, но и обманывали, заметно увеличивая долг перед банком.

«Суд признал, что действия коллекторского агентства, числящегося в государственном реестре, нарушали закон,- сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. В итоге организацию оштрафовали на 70 тысяч рублей».

Напомним, коллекторы могут звонить не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. И толлько в определенное время. В будние дни с 8 до 22 часов, в выходные и праздничные — с 9 до 20 часов.

Повлияет ли пандемия на запланированный ремонт дорог в Иркутске? 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU