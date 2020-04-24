Директор ХК «Байкал-Энергия» Василий Донских покинул клуб

24 Апр 2020 2020-04-24T07:01:50+03:00

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В это межсезонье в иркутской «Байкал-Энергии» изменения происходят не только в составе команды, но и в руководстве. На днях стало известно, что свою должность, которую он занимал с 2009 года, покидает директор клуба Василий Донских.

- Срок трудового договора Василия Донских истек, - сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии». - До момента согласования руководителя клуба на новый срок, обязанности будет исполнять заместитель директора Леонид Князьков.

Напомним, за время работы в иркутской команде Василий Донских не только занимал должность директора, но и некоторое время исполнял обязанности главного тренера команды. Болельщики со стажем помнят, что Василий Донских почти всю свою игровую карьеру провел в родном Иркутске, где он защищал цвета «Локомотива» и «Сибсканы», за которые он провел 463 матча и забил 28 мячей.

ИСТОЧНИК KP.RU