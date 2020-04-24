2020-04-24T07:01:50+03:00
Спорт

Директор ХК «Байкал-Энергия» Василий Донских покинул клуб

Срок контракта Василия Донских истек
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Директор ХК «Байкал-Энергия» Василий Донских покинул клубДиректор ХК «Байкал-Энергия» Василий Донских покинул клубФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В это межсезонье в иркутской «Байкал-Энергии» изменения происходят не только в составе команды, но и в руководстве. На днях стало известно, что свою должность, которую он занимал с 2009 года, покидает директор клуба Василий Донских.

- Срок трудового договора Василия Донских истек, - сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии». - До момента согласования руководителя клуба на новый срок, обязанности будет исполнять заместитель директора Леонид Князьков.

Напомним, за время работы в иркутской команде Василий Донских не только занимал должность директора, но и некоторое время исполнял обязанности главного тренера команды. Болельщики со стажем помнят, что Василий Донских почти всю свою игровую карьеру провел в родном Иркутске, где он защищал цвета «Локомотива» и «Сибсканы», за которые он провел 463 матча и забил 28 мячей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожные камеры объединят, это позволит проследить маршрут любого водителя
Поток пассажиров в иркутском аэропорту снизился из-за коронавируса
Антирекорд по пожарам в Иркутской области: за сутки больше 100 возгораний
Городские кладбища в Иркутске подготовили к Родительскому дню
Количество выздоровевших от коронавируса на 24 апреля в Иркутской области достигло 23
Банк ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% в Иркутской области
Водитель «Лексуса» с ребенком в салоне устроил гонки с полицейскими в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске на 24 апреля составил 1,8 балла
Заказывайте книги ИД "Комсомольская правда" не выходя из дома
Директор ХК «Байкал-Энергия» Василий Донских покинул клуб
За назойливость коллекторов из Иркутска оштрафовали на 70 тысяч рублей
Директору мебельной фирмы из Иркутска дали 7 лет тюрьмы за отмывание денег
В Китае зафиксировали вспышку коронавируса на границе с Россией
Найдены «вопиющие факты» о завышении цен на лимоны
За сутки в лесах Иркутской области потушили 11 пожаров
Вирусолог Лукашев о коронавирусе в России: большая вероятность, что мы выходим на плато
Серийного квартирного вора арестовали в Иркутской области
Как будут открываться кафе и рестораны после карантина