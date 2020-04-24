2020-04-24T07:13:30+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Иркутске на 24 апреля составил 1,8 балла

Индекс самоизоляции в Иркутске на 24 апреля показывает, что многие жители города перестали сидеть дома
Виктория ГЕРКО
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 24 апреля составил 1,8 балла.Индекс самоизоляции в Иркутске на 24 апреля составил 1,8 балла.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Подходит к концу четвертая неделя самоизоляции. Далеко не всем иркутянам легко оставаться дома из-за распространения коронавируса и соблюдать правила безопасности. Все больше людей выходят на улицу, несмотря на то, что количество заболевших инфекцией в регионе растет. Это подтверждает индекс самоизоляции в Иркутске на 24 апреля. Сегодня он понизился до 1,8 балла.

Больше сибиряков продолжает оставаться дома в Братске. Там индекс самоизоляции составил 2,1 балла. В соседних городах нарушителей еще меньше. В Ангарске показатель 2,3 балла. В Бурятии жители самоизолировались на 2,5 балла. Индекс самоизоляции в Иркутске на 24 апреля немного ниже, чем в Чите, которой поставили 1,9 балла.

А теперь о том, что происходит на Дальнем Востоке. Показатель в Комсомольске-на-Амуре сегодня 2,3 балла. Индекс самоизоляции в Иркутске на 24 апреля такой же, как и в Хабаровске - 1,8 балла. Во Владивостоке - 1,5 балла. Самая низкая оценка в Благовещенске, которому поставили 1,3 балла.

Повлияет ли пандемия на запланированный ремонт дорог в Иркутске?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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