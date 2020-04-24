Водитель «Лексуса» с ребенком в салоне устроил гонки с полицейскими в Иркутской области
Иномарку «Лексус LX», которая на высокой скорости рассекала по улицам поселка Кутулик, инспекторы ГИБДД заметили, патрулируя город. По громкоговорителю они попросили водителя остановиться, но тот наоборот нажал на педаль газа и попытался оторваться от стражей порядка.
Инспекторы ДПС бросились за лихачом в погоню. Вскоре им удалось задержать гонщика. Оказалось, что за рулем дорогой иномарки сидел 36-летний мужчина. В машине он был не один. Вместе с ним на переднем сидении ехал ребенок – 5-летний сын нарушителя. При этом мальчик находился в авто без детского кресла.
«В отношении нарушителя составлено сразу несколько административных протоколов, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. За невыполнение требования сотрудника полиции, за нарушение правил перевозки детей, за превышение скорости и за уклонение от исполнения административного наказания».
Повлияет ли пандемия на запланированный ремонт дорог в Иркутске?
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU