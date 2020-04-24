24 Апр 2020 2020-04-24T07:39:57+03:00

Водитель «Лексуса» с ребенком в салоне устроил гонки с полицейскими в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Иномарку «Лексус LX», которая на высокой скорости рассекала по улицам поселка Кутулик, инспекторы ГИБДД заметили, патрулируя город. По громкоговорителю они попросили водителя остановиться, но тот наоборот нажал на педаль газа и попытался оторваться от стражей порядка.

Инспекторы ДПС бросились за лихачом в погоню. Вскоре им удалось задержать гонщика. Оказалось, что за рулем дорогой иномарки сидел 36-летний мужчина. В машине он был не один. Вместе с ним на переднем сидении ехал ребенок – 5-летний сын нарушителя. При этом мальчик находился в авто без детского кресла.

«В отношении нарушителя составлено сразу несколько административных протоколов, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. За невыполнение требования сотрудника полиции, за нарушение правил перевозки детей, за превышение скорости и за уклонение от исполнения административного наказания».

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ИСТОЧНИК KP.RU