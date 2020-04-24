2020-04-24T08:13:59+03:00
Здоровье

Количество выздоровевших от коронавируса на 24 апреля в Иркутской области достигло 23

Мы собрали последние новости о количестве выздоровевших от коронавируса в Иркутске на 24 апреля
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Количество выздоровевших от коронавируса на 24 апреля в Иркутской области достигло 23.Количество выздоровевших от коронавируса на 24 апреля в Иркутской области достигло 23.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Ситуация улучшается: количество выздоровевших от коронавируса на 24 апреля в Иркутской области достигло 23. Всего же с начала пандемии в регионе зафиксировано 85 случаев заболевания. В больницах продолжают лечение 58 пациентов. 13 из них приехали из обсерваторов. Одного человека с подтвержденным диагнозом вчера отправили к медикам в Забайкальский край. Увы, не обошлось и без потерь. 3 человека скончались.

Больше всего выздоровевших областном центре. Уже 13 человек выписали домой. На втором месте – Ангарск. Там лечение закончили 3 зараженных. В Иркутском и Шелеховском районах на поправку пошло двое заболевших. По одному пациенту из Осинского, Аларского и Братского районов врачи отпустили к родным. Важно, что количество выздоровевших от коронавируса на 24 апреля в Иркутской области может увеличится, а значит, новых случаев заболевания в регионе будет меньше.

Повлияет ли пандемия на запланированный ремонт дорог в Иркутске?

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 апреля 2020: автобусы на дачу запустят, счетчики поверять не будут (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожные камеры объединят, это позволит проследить маршрут любого водителя
Поток пассажиров в иркутском аэропорту снизился из-за коронавируса
Антирекорд по пожарам в Иркутской области: за сутки больше 100 возгораний
Городские кладбища в Иркутске подготовили к Родительскому дню
Количество выздоровевших от коронавируса на 24 апреля в Иркутской области достигло 23
Банк ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% в Иркутской области
Водитель «Лексуса» с ребенком в салоне устроил гонки с полицейскими в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске на 24 апреля составил 1,8 балла
Заказывайте книги ИД "Комсомольская правда" не выходя из дома
Директор ХК «Байкал-Энергия» Василий Донских покинул клуб
За назойливость коллекторов из Иркутска оштрафовали на 70 тысяч рублей
Директору мебельной фирмы из Иркутска дали 7 лет тюрьмы за отмывание денег
В Китае зафиксировали вспышку коронавируса на границе с Россией
Найдены «вопиющие факты» о завышении цен на лимоны
За сутки в лесах Иркутской области потушили 11 пожаров
Вирусолог Лукашев о коронавирусе в России: большая вероятность, что мы выходим на плато
Серийного квартирного вора арестовали в Иркутской области
Как будут открываться кафе и рестораны после карантина