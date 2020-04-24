24 Апр 2020 2020-04-24T08:13:59+03:00

Мы собрали последние новости о количестве выздоровевших от коронавируса в Иркутске на 24 апреля

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Ситуация улучшается: количество выздоровевших от коронавируса на 24 апреля в Иркутской области достигло 23. Всего же с начала пандемии в регионе зафиксировано 85 случаев заболевания. В больницах продолжают лечение 58 пациентов. 13 из них приехали из обсерваторов. Одного человека с подтвержденным диагнозом вчера отправили к медикам в Забайкальский край. Увы, не обошлось и без потерь. 3 человека скончались.

Больше всего выздоровевших областном центре. Уже 13 человек выписали домой. На втором месте – Ангарск. Там лечение закончили 3 зараженных. В Иркутском и Шелеховском районах на поправку пошло двое заболевших. По одному пациенту из Осинского, Аларского и Братского районов врачи отпустили к родным. Важно, что количество выздоровевших от коронавируса на 24 апреля в Иркутской области может увеличится, а значит, новых случаев заболевания в регионе будет меньше.

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