Количество выздоровевших от коронавируса на 24 апреля в Иркутской области достигло 23
Ситуация улучшается: количество выздоровевших от коронавируса на 24 апреля в Иркутской области достигло 23. Всего же с начала пандемии в регионе зафиксировано 85 случаев заболевания. В больницах продолжают лечение 58 пациентов. 13 из них приехали из обсерваторов. Одного человека с подтвержденным диагнозом вчера отправили к медикам в Забайкальский край. Увы, не обошлось и без потерь. 3 человека скончались.
Больше всего выздоровевших областном центре. Уже 13 человек выписали домой. На втором месте – Ангарск. Там лечение закончили 3 зараженных. В Иркутском и Шелеховском районах на поправку пошло двое заболевших. По одному пациенту из Осинского, Аларского и Братского районов врачи отпустили к родным. Важно, что количество выздоровевших от коронавируса на 24 апреля в Иркутской области может увеличится, а значит, новых случаев заболевания в регионе будет меньше.
Повлияет ли пандемия на запланированный ремонт дорог в Иркутске?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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