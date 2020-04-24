2020-04-24T08:44:44+03:00
Общество

Городские кладбища в Иркутске подготовили к Родительскому дню

Горожанам рекомендуют провести этот день дома и воздержаться от поездок на могилы родных
Виктория ГЕРКО
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Городские кладбища в Иркутске подготовили к Родительскому дню. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Городские кладбища в Иркутске подготовили к Родительскому дню. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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Городские кладбища подготовили к Родительскому дню. В том году Радоница выпадает на 28 апреля. Но из-за пандемии коронавируса в регионе горожанам рекомендовали не ездить на могилы родных и близких. Сибирякам советуют этот день провести дома. Уборкой на погостах займется администрация города.

«Все муниципальные кладбища в Иркутске уже очищены, - отметила начальник отдела санитарного состояния комитета городского обустройства Марина Прокопьева. Ежегодно к большому поминальному дню службы стараются убрать кладбища от накопленного за зиму мусора».

Подготовка перед Радоницей закончена на Маратовском, Ново-Ленинском, Русско-Амурском, Маратовском, Александровском, Свердловском и Еврейском кладбищах. Не обошли стороной и те погосты, которые давно закрыты. Несмотря на то что захоронения здесь уже давно запрещены, уборка на них также проходит круглый год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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