2020-04-24T09:23:12+03:00
Происшествия

Антирекорд по пожарам в Иркутской области: за сутки больше 100 возгораний

Чаще всего нарушителями правил безопасности становятся люди пенсионного возраста
Виктория ГЕРКО
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Антирекорд по пожарам в Иркутской области: за сутки больше 100 возгораний.Антирекорд по пожарам в Иркутской области: за сутки больше 100 возгораний.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Сезон пожаров в Иркутской области можно считать открытым. Накануне в регионе было зафиксировано 101 возгорание. Это ровно в два раза больше, чем в прошлом году. Огонь появляется из-за действий человека. За сутки протоколы о нарушении требований безопасности получили 24 жителя области.

«В регионе зарегистрировано 30 случаев горения мусора и 31 пал сухой травы, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. В Нижнеудинском, Братском, Усольском, Шелеховском и Иркутских районах огонь перешел на дома, надворные постройки и заборы».

Лидируют по количеству неконтролируемых палов 4 района: Иркутский, Нижнеудинский Слюдянский и Братский. А также Иркутск и Усолье-Сибирское.

Нарушителями правил пожарной безопасности становятся в основном люди пенсионного возраста. В силу привычки они избавляются от мусора таким способом. Сотрудники МЧС просят скашивать сухую траву и вывозить ее на открытые свалки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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