2020-04-24T09:46:06+03:00
Общество

Поток пассажиров в иркутском аэропорту снизился из-за коронавируса

Число туристов уменьшилось почти на 80 процентов
Виктория ГЕРКО
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Поток пассажиров в иркутском аэропорту снизился из-за коронавируса.Поток пассажиров в иркутском аэропорту снизился из-за коронавируса.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жители Иркутской области стали намного реже летать в другие города и за границу. В планы сибиряков вмешался коронавирус. Риск заразиться инфекцией во время путешествия слишком велик. Поэтому и пассажиров в иркутском аэропорту стало не так уж много. Уезжают в основном только те, кто работает не в городе.

«С 1 апреля сотрудники обслужили 20 701 человека. Это на 81,2 процента меньше, чем в прошлом году, - сообщают в пресс-службе городского аэропорта. Также в этом месяце снизился объем обработки грузов на 41,2 процента и объем обработанной почты - на 32,5 процента».

А вот грузовых самолетов в городском аэропорту стали принимать больше. Все они доставляют в другие города России и за границу, где сложная эпидемиологическая обстановка, гуманитарную медицинскую помощь. В Иркутске приземляются на дозаправку. С 18 марта по 22 апреля сотрудники воздушного порта встретили и проводили в полет более 30 таких рейсов.

Повлияет ли пандемия на запланированный ремонт дорог в Иркутске?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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