Дорожные камеры объединят, это позволит проследить маршрут любого водителя

24 Апр 2020 2020-04-24T09:54:08+03:00

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Итак, это произошло. Три года назад начали объединять базы автомобилей по всей стране в единую, цифровую. Теперь решено, что и информацию со всех дорожных камер страны объедят в едином центре. Доступ к информации будет по электронной подписи у полицейских и спецслужб. Они смогут отследить перемещение любого автомобиля по дорогам страны. Этот процесс подхлестнула пандемия коронавируса, когда стало важно, кто и из какого региона перемещается. Об этом сообщает KP.RU

"Эксперты успокаивают - вся эта цифровая централизация была бы введена рано или поздно. Но сейчас, с появлением реальной угрозы — коронавируса, просто резко ускорилась. То, что маячило перед россиянами во временных пределах 5-10 лет, внезапно наступило прямо сейчас.И у государства действительно появится серьезный инструмент узнать о своем населении немного больше, наконец, став для граждан полноценным "старшим братом", - пишет KP.RU

На самом деле МВД России начало объединять региональные электронные базы водителей года три назад. И сразу упало количество угонов машин. Эти преступления стали во многом бессмысленны, ведь перегнать транспорт незаметно нереально.

В ближайшее время видео с 16 тысяч дорожных камер страны будет поступать в Федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).

Тем, кто не нарушает закон, вряд ли стоит опасаться. Сейчас контроль на дорогах должен помочь остановить вирус. А потом можно будет закрывать доступ к зонам ЧС. Применений всевидящему оку может быть масса.

ИСТОЧНИК KP.RU