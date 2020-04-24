Водитель грузовика случайно стал виновником лесного пожара в Братске
Накануне в Братске, недалеко от района Гидростроитель, произошел лесной пожар. Оказалось, что виновник возгорания - водитель грузовика, который вывозил мусор с территории кладбища. Во время перевозки отходов он заметил, что из кузова идет дым. Шофер остановился, выгреб весь хлам на обочину и присыпал землей, в надежде, что после этого огонь не разгорится.
"Водитель уехал, а через некоторое время мусор вспыхнул и стал причиной лесного пожара на площади около 7 гектаров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".
Полицейские разыскали неаккуратного водителя, который рассказал обо всех подробностях происшествия. За то, что он стал виновником пожара в лесу, ему придется заплатить штраф. В добавок ко всему ему еще и предстоит самостоятельно убрать мусор на проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU