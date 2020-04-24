Водитель грузовика случайно стал виновником лесного пожара в Братске

24 Апр 2020 2020-04-24T11:21:46+03:00

Он выбросил на дорогу дымящийся мусор и уехал, не потушив его

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Накануне в Братске, недалеко от района Гидростроитель, произошел лесной пожар. Оказалось, что виновник возгорания - водитель грузовика, который вывозил мусор с территории кладбища. Во время перевозки отходов он заметил, что из кузова идет дым. Шофер остановился, выгреб весь хлам на обочину и присыпал землей, в надежде, что после этого огонь не разгорится.

"Водитель уехал, а через некоторое время мусор вспыхнул и стал причиной лесного пожара на площади около 7 гектаров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

Полицейские разыскали неаккуратного водителя, который рассказал обо всех подробностях происшествия. За то, что он стал виновником пожара в лесу, ему придется заплатить штраф. В добавок ко всему ему еще и предстоит самостоятельно убрать мусор на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU