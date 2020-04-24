В Иркутской области заморозят цены на 48 социально значимых товаров
Пустых прилавков в магазинах Иркутска и области, к счастью нет. Впрочем, как и ажиотажа на туалетную бумагу и гречку, производители которых озолотились еще в марте. Но наличие товаров в магазине - не единственная проблема. Многие сибиряки боятся, что цены на продукты резко подскочат. А ведь многие из-за нерабочей недели и режима самоизоляции потеряли значительную часть заработка.
Но волноваться не нужно. Список социально значимых товаров, в который вошли 47 продуктов питания и одно средство гигиены, уже сформирован. А значит, ждать увлечения стоимости на них не нужно
«Начать акцию «Цена зафиксирована» мы планируем на следующей неделе, - сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова. Руководителям муниципалитетов направлены обращения с просьбой подключить к этому социальному проекту местные торговые организации».
Особое внимание власти просят уделить дачникам. С началом сезона небольшие продуктовые магазинчики тоже должны необходимые товары.
На какие продукты заморозили цены, пока неизвестно. Однако в магазине их можно будет легко отличить от других. Они будут обозначены специальными ценниками.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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