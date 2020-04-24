24 Апр 2020 2020-04-24T12:12:50+03:00

Пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Иркутске начнут выплачивать с 1 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» выяснила, кто сможет оформить президентские пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Иркутске

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В 2020 году семьям, доход которых ниже прожиточного минимума, окажут поддержку от государства. Президентские пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Иркутске начнут выплачивать с 1 июня. Мамам и папам выдадут на каждого малыша по 5 979 рублей. Есть приятный сюрприз. Начисления насчитываются с 1 января. Значит летом родители получат сумму за полгода. А это почти 36 тысяч рублей.

«Пособия предусмотрены и для детей, которым еще не исполнилось 3 лет. Получить ежемесячную выплату на них можно с апреля по июнь, - пояснил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. На каждого ребенка Пенсионный фонд России выделит по 5000 тысяч рублей».

Раньше положенного срока родители получат и региональные детские пособия. Обычно их выплачивают ежеквартально. Но из-за пандемии коронавируса многие семьи оказались в сложной жизненной ситуации. Деньги им нужны не через месяц, как было запланировано, а уже сейчас. Поэтому не только президентские пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Иркутске начнут выплачивать с 1 июня. В последних числах апреля 180 тысяч детей получат пособия за второй квартал текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU