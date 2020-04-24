2020-04-24T12:34:14+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Сибири на 24 апреля: в Иркутске - 1,7 балла, в Кемерове и Абакане - 1,3

Какой индекс самоизоляции в Сибири 24 апреля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Индекс самоизоляции в Сибири на 24 апреля: в Иркутске - 1,7 балла, в Кемерове и Абакане - 1,3Индекс самоизоляции в Сибири на 24 апреля: в Иркутске - 1,7 балла, в Кемерове и Абакане - 1,3Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Чем выше в Иркутске поднимается столбик термометра, тем ниже становится уровень самоизоляции. Если в начале апреля индекс в будние дни в среднем показывал около 4 баллов, то в пятницу, 24 апреля он опустился практически до рекордной отметки. По состоянию на 16 часов индекс показывает всего 1,7 балла. И это, на данный момент один из самых низких показателей среди крупных сибирских городов. Кстати, на этой же отметке остановился еще один город Иркутской области Усолье-Сибирское. 1,7 балла зафиксировано также в Барнауле.

Меньше соблюдают самоизоляцию сейчас только в Новосибирске, с населением в 1,5 миллиона. Там уровень остановился на отметке в 1,6 баллов. Такие же данные в 500-тысячном Томске. Но больше всего, устали сидеть дома жители 500-тысячного Кемерова и почти 200-тысячного Абакана, где индекс снизился до 1,3 баллов.

Впрочем, недалеко ушли и другие сибирские города, где на данный момент самый разгар рабочего дня. В Красноярске и Новокузнецке – 1,8 балла, в Братске -1,9, в Ангарске – 2,1, в Омске - 2,2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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