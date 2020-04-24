2020-04-24T12:44:14+03:00
Здоровье

Городскую больницу №1 в Иркутске подготовили к лечению пациентов с коронавирусом

В госпитале готовы принять 300 человек с подтвержденным диагнозом
Виктория ГЕРКО
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Городскую больницу №1 в Иркутске подготовили к лечению пациентов с коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.Городскую больницу №1 в Иркутске подготовили к лечению пациентов с коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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В Иркутске всех больных коронавирусной инфекцией отвозят только в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу. Но это не единственное медицинское учреждение, где готовы принять пациентов с подтвержденным диагнозом. Госпиталь для 300 зараженных COVID-19 развернули в первом корпусе городской больницы №1 в Иркутске.

«Отделение полностью подготовили к встрече заболевших. Госпиталь оснащен новым оборудованием. Сформированы бригады медицинских работников, - сообщила главный врач городской больницы Любовь Лялина. Врачи и медсестры прошли обучение по вопросам лечения и диагностики коронавируса».

Напомним, в Иркутской области официально подтверждено 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 56 пациентов находятся на лечении в больницах региона. Из них 13 прибыли из обсерваторов. Одного зараженного передали в руки медиков Забайкальского края. Вылечились 23 человек, еще трое скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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