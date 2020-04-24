Холодную воду отключат с 14 мая в Правобережном округе Иркутска

24 Апр 2020 2020-04-24T13:18:56+03:00

На два дня без воды останется несколько улиц города

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Внимание, жители Правобережного округа Иркутска. Стоит запастись канистрами, ведрами и тазиками. С 22:00 14 мая до 09:00 16 мая вам отключат холодную воду. С неудобствами придется столкнуться тем, кто живет на улицах Кожова, Красноярской, Советской, Байкальской, Подгорной, Тимирязева и 3-го Июля. Холодное водоснабжение отключат также в домах по правому берегу реки Ангара и левому берегу реки Ушаковка.

«Для производства планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации холодное водоснабжение будет отключено на несколько дней, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска».

До жизни без воды осталось несколько недель. Заранее подумайте об этом и сделайте запасы. Подвозить воду в автоцистернах будут только к больницам и детским домам. А попал ли ваш дом в список тех, где холодное водоснабжение отключат, можно посмотреть на сайте МУП "Водоканал".

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ИСТОЧНИК KP.RU