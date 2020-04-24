24 Апр 2020 2020-04-24T14:01:37+03:00

В больнице находится 58 пациентов, за день число заболевших коронавирусом в Иркутске выросло на два случая

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Число заболевших коронавирусом в Иркутске выросло до 87 человек. По данным на 19:00 24 апреля, за день к общему числу больных прибавилось еще два пациента. Напомним, утром было 85 официальных случая заражения. Но есть и положительные изменения.

Уже 25 человек, у которых подтвердился диагноз, вылечили и отправили домой. В больницах пока остается еще 58 пациентов. 13 из них недавно вернулись в регион и поступили в медицинские учреждения из обсеваторов. Еще трое пациентов с диагнозом COVID-19 скончались. Одного больного передали в руки врачей Забайкальского края.

Да, пока статистика неутешительная, а число заболевших коронавирусом в Иркутске вновь выросло. Поэтому нужно соблюдать меры безопасности и не нарушать введенный в регионе режим самоизоляции. Старайтесь не выходить из дома без крайней необходимости, тщательно мыть руки и носить защитные маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU