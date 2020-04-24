2020-04-24T14:15:43+03:00
Общество

Сибиряка оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

Мужчина должен был провести две недели на карантине после поездки в Таиланд
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Сибиряка оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции.Сибиряка оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Выход на улицу стоил 37-летнему жителю Усолья-Сибирского целых 15 тысяч рублей. Почему так много? Все дело в том, что мужчина должен был соблюдать двухнедельный карантин. Из отпуска в Таиланде он вернулся в самый разгар пандемии – 23 марта. За два дня до конца «заточения» сибиряк не выдержал и все-таки пошел на прогулку.

«3 апреля мужчину остановили полицейские недалеко от места проживания. Являясь возможным носителем вируса он был обязан находится дома до 5 апреля, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Суд назначил наказание ему в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей».

Но житель Усолья не единственный, кто нарушил 14-дневный карантин в регионе. С начала действия режима самоизоляции в Иркутской области правила не соблюдали 30 человек, которые приехали из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Повлияет ли пандемия на запланированный ремонт дорог в Иркутске?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ТПП Восточной Сибири: поддержать местные СМИ просит Торгово-промышленная палата России
Сибиряка оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Число заболевших коронавирусом в Иркутске выросло до 87 человек
Холодную воду отключат с 14 мая в Правобережном округе Иркутска
Городскую больницу №1 в Иркутске подготовили к лечению пациентов с коронавирусом
Индекс самоизоляции в Сибири на 24 апреля: в Иркутске - 1,7 балла, в Кемерове и Абакане - 1,3
Пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Иркутске начнут выплачивать с 1 июня
В Иркутской области заморозят цены на 48 социально значимых товаров
Водитель грузовика случайно стал виновником лесного пожара в Братске
Иркутская нефтяная компания построила систему резервного газоснабжения для энергообъектов
Дорожные камеры объединят, это позволит проследить маршрут любого водителя
Поток пассажиров в иркутском аэропорту снизился из-за коронавируса
Антирекорд по пожарам в Иркутской области: за сутки больше 100 возгораний
Городские кладбища в Иркутске подготовили к Родительскому дню
Количество выздоровевших от коронавируса на 24 апреля в Иркутской области достигло 23
Банк ВТБ выдал первую ипотеку под 6,5% в Иркутской области
Водитель «Лексуса» с ребенком в салоне устроил гонки с полицейскими в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске на 24 апреля составил 1,8 балла
Заказывайте книги ИД "Комсомольская правда" не выходя из дома
Директор ХК «Байкал-Энергия» Василий Донских покинул клуб
За назойливость коллекторов из Иркутска оштрафовали на 70 тысяч рублей
Директору мебельной фирмы из Иркутска дали 7 лет тюрьмы за отмывание денег
В Китае зафиксировали вспышку коронавируса на границе с Россией
Найдены «вопиющие факты» о завышении цен на лимоны
За сутки в лесах Иркутской области потушили 11 пожаров
Вирусолог Лукашев о коронавирусе в России: большая вероятность, что мы выходим на плато
Серийного квартирного вора арестовали в Иркутской области
Как будут открываться кафе и рестораны после карантина