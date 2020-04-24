Сибиряка оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Выход на улицу стоил 37-летнему жителю Усолья-Сибирского целых 15 тысяч рублей. Почему так много? Все дело в том, что мужчина должен был соблюдать двухнедельный карантин. Из отпуска в Таиланде он вернулся в самый разгар пандемии – 23 марта. За два дня до конца «заточения» сибиряк не выдержал и все-таки пошел на прогулку.
«3 апреля мужчину остановили полицейские недалеко от места проживания. Являясь возможным носителем вируса он был обязан находится дома до 5 апреля, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. Суд назначил наказание ему в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей».
Но житель Усолья не единственный, кто нарушил 14-дневный карантин в регионе. С начала действия режима самоизоляции в Иркутской области правила не соблюдали 30 человек, которые приехали из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Повлияет ли пандемия на запланированный ремонт дорог в Иркутске?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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