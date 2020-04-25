25 Апр 2020 2020-04-25T04:33:12+03:00

Чиновник из Тайшета, дважды попавшийся пьяным за рулем, предстанет перед судом Фото: Мария АНАНОВА

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В Тайшетском районе перед судом вскоре предстанет бывший глава Нижнезаимского муниципального образования, которого 17 февраля этого года инспекторы ГИБДД поймали его пьяным за рулем. Проходить медосвидетельствование тогда он отказался. Кроме того, выяснилось, что в 2019 году чиновник уже попадался пьяным за рулем. После второго нарушения в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

- Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину , - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже передано в Тайшетский городской суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU