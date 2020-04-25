2020-04-25T04:33:12+03:00
Происшествия

Чиновник из Тайшета, дважды попавшийся пьяным за рулем, предстанет перед судом

Нарушитель признал свою вину
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Чиновник из Тайшета, дважды попавшийся пьяным за рулем, предстанет перед судомЧиновник из Тайшета, дважды попавшийся пьяным за рулем, предстанет перед судомФото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

В Тайшетском районе перед судом вскоре предстанет бывший глава Нижнезаимского муниципального образования, которого 17 февраля этого года инспекторы ГИБДД поймали его пьяным за рулем. Проходить медосвидетельствование тогда он отказался. Кроме того, выяснилось, что в 2019 году чиновник уже попадался пьяным за рулем. После второго нарушения в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

- Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину , - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже передано в Тайшетский городской суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за водителя мусоровоза в Братске загорелся лес на площади 7 гектаров (Подробности)

Дорожные камеры объединят, это позволит проследить маршрут любого водителя (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Индекс самоизоляции в Иркутске 25 апреля составил 2,6 балла
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро 25 апреля не изменилось
В Иркутской области за сутки потушили 25 лесных пожаров
Число заболевших коронавирусом в Бурятии 25 апреля выросло до 186
Чиновник из Тайшета, дважды попавшийся пьяным за рулем, предстанет перед судом
ТПП Восточной Сибири: поддержать местные СМИ просит Торгово-промышленная палата России
Сибиряка оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Число заболевших коронавирусом в Иркутске выросло до 87 человек
Холодную воду отключат с 14 мая в Правобережном округе Иркутска
Городскую больницу №1 в Иркутске подготовили к лечению пациентов с коронавирусом
Индекс самоизоляции в Сибири на 24 апреля: в Иркутске - 1,7 балла, в Кемерове и Абакане - 1,3
Пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Иркутске начнут выплачивать с 1 июня
В Иркутской области заморозят цены на 48 социально значимых товаров