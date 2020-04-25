2020-04-25T05:53:45+03:00
Происшествия

В Иркутской области за сутки потушили 25 лесных пожаров

Непотушенными в регионе остаются 9 лесных пожаров
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Иркутской области за сутки потушили 25 лесных пожаров. Фото: правительство Иркутской области.В Иркутской области за сутки потушили 25 лесных пожаров. Фото: правительство Иркутской области.
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Всего за сутки в Иркутской области потушили 25 лесных пожаров. Так, на 10 новых горящих точек стало меньше – в Ангарском, Иркутском, Боханском, Жигаловском, Усть-Удинском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском, Тулунском и Тайшетском районах. Также с огнем справились в 14 районах районах, где лес загорелся раньше. Три – в Качугском районе, по одному – в Баяндаевском, Слюдянском, Иркутском, Усть-Удинском, Заларинском, Зиминском, Ольхонском, Казачинско-Ленском, Братском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.

- Еще один обнаруженный пожар площадью 1,5 га потушили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в районе села Большая Речка Иркутского района, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. -

Не потушенными в регионе остаются 9 лесных пожаров. Общая площадь этих очагов 1134 га. Напомним, из-за теплой погоды наивысший – пятый – класс пожарной опасности в ближайшие дни ожидается в Братском, Чунском, Качугском, Жигаловском, Зиминском, Балаганском, Боханском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах, а также в окрестностях села Хомутово Иркутского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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