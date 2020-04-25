Индекс самоизоляции в Иркутске 25 апреля составил 2,6 балла

25 Апр 2020 2020-04-25T07:49:07+03:00

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В Иркутске продолжает оставаться низким уровень самоизоляции. По состоянию на 12.50 25 апреля он составляет всего 2,6 балла. Это означает, что на улицах очень много людей. Для сравнения, до режима самоизоляции, в субботу, в это же время уровень показывал 1,6 балла.

Что касается других соседних городов, то чуть больше людей осталось дома в Братске, где уровень на данный момент показывает 2,8 балла, а также в Ангарске – 2,9 балла. А вот в Усолье-Сибирском народу на улицах еще больше чем в Иркутске – 2,5 балла. В Улан-Удэ, где 25 апреля число заболевших коронавирусом выросло до 186 человек – 3,1 балла.

Кстати, в пятницу, 24 апреля уровень самоизоляции в Иркутске опускался практически до рекордной отметки. Индекс показывал всего 1,7 балла. И это был один из самых низких показателей среди крупных сибирских городов.

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ИСТОЧНИК KP.RU