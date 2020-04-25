2020-04-25T08:47:19+03:00
Общество

Более 100 полицейских вышли в рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима в Иркутской области

С начала года удалось поймать уже 150 нарушителей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Более 100 полицейских вышли в рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима в Иркутской областиБолее 100 полицейских вышли в рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Из-за наивысшего 5 класса пожарной опасности в лесах Иркутской области, в рейды вышли более 100 полицейских. Их цель – выявить нарушителей противопожарного режима.

Итак, ежедневно до 60 групп патрулирования, в которые входят полицейские, их коллеги из МЧС и работники местных администраций, обходят частный сектор, садоводческие участки, парковые, лесные и прибрежные зоны. Так, с начала года удалось выявить уже 150 нарушителей.

- За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, - предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также, помните, что неосторожное обращение с огнем может повлечь уголовную ответственность.

В ближайшее время полицейские планируют увеличивать число групп патрулирования и призывают жителей региона беречь от огня свои жилища и леса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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