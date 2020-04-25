2020-04-25T11:49:54+03:00
Общество

Иркутянам по-прежнему запрещено разводить костры и сжигать мусор

В городе действует особый противопожарный режим
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иркутянам по-прежнему запрещено разводить костры и сжигать мусорИркутянам по-прежнему запрещено разводить костры и сжигать мусорФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Весна, увы, начинаются лесные пожары. Только за сутки в Иркутской области потушили 25 точек. В областном центре продолжает действовать особый противопожарный режим.

- Запрещено разводить костры и выжигать сухую траву, жечь мусор, готовить пищу на огне или углях в городе, поселениях, на дачах и в садоводчествах, а также на предприятиях, вдоль железных и автомобильных дорог, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Также введены ограничения охоты в угодьях.

Так что пожарить шашлыки на свежем воздухе нельзя. Тем более, что на природу и так не выберешься - режим самоизоляции в регионе продлен до 30 апреля. Стоит дома отсидеться.

Леса и парки Иркутска каждый день патрулируют спасатели, полицейские, волонтеры, смотрят, чтобы никто не разводил костры. И просят горожан - если увидете, что горит трава, звоните в экстренные службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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