2020-04-25T12:51:31+03:00
Здоровье

Количество умерших от коронавируса в Иркутске выросло до четырех

Количество умерших от коронавируса в Иркутске выросло, а подтвержденных случаев инфекции по-прежнему 87
Любовь АРБАТСКАЯ
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Количество умерших от коронавируса в Иркутске выросло до четырехКоличество умерших от коронавируса в Иркутске выросло до четырехФото: Алексей БУЛАТОВ
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Увы, вновь печальные новости. Количество умерших от коронавируса в Иркутске выросло, умер четвертый пациент. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Число подтвержденных случаев заражения инфекцией, по данным на вечер 25 апреля, не изменилось, диагноз подтвердился в общем счете у 87 сибиряков. Из них 57 человек на лечении, в том числе трое - из обсерваторов, это те, кто недавно прибыл из-за границы, а один госпитализирован в Забайкалье. Подхватили инфекцию в том числе шесть медиков. Ну а победили заразу и выписались из больниц в нашем регионе 25 пациентов.

Напомним, в Иркутской области до 30 апреля продлили режим самоизоляции. Поскольку количество умерших от коронавируса в Иркутске выросло, нужно относиться к этим мерам очень ответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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