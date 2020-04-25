Беременных женщин протестируют на коронавирус в Иркутской области
В Иркутской области беременных женщин обследуют на коронавирус, поскольку они находятся в зоне риска. Также протестировать на инфекцию должны всех врачей, поскольку они находятся на передовой и с большей вероятностью могут подхватить вирус. Об этом говорили на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в регионе.
- В Приангарье на 25 апреля подтверждено 87 случаев заболевания коронавирусом, из них лечится 58 человек, 25 пациентов выздоровели, четверо - скончались, - напоминают в областном правительстве. - На сто тысяч человек показатель инфицирования в регионе составляет 3,6.
Режим самоизоляции в Иркутской области продолжается. В родительский день, который наступит 28 апреля, сибирякам не рекомендуют посещать кладбища. Однако окончательное решение - запретить ходить на могилы родственников или все же разрешить по определенному графику - до 27 апреля примут сами муниципалитеты.
И еще одна мера безопасности, утвержденная на заседании оперштаба: теперь вахтовиков, которые приезжают в Приангарье из других регионов, будут на две недели отправлять в обсерваторы за счет работодателя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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