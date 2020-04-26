2020-04-26T04:40:23+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске 26 апреля: по-летнему тепло

В Иркутской области возможны грозы
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске 26 апреля: по-летнему теплоПрогноз погоды в Иркутске 26 апреля: по-летнему теплоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутске выдались теплые выходные. Сегодня, 26 апреля, по прогнозам синоптиков в региональном центре переменная облачность, без осадков. Ветер дует юго-восточный с переходом на западный, северо-западный со скоростью 6-11 м/с.Днем столбики уличных термометров покажут +24…+26 градусов. Однако, помните, хорошая погода не повод в данный момент выбираться на прогулки по городским улицам – в городе действует режим самоизоляции, а количество смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом накануне увеличилось до четырех.

«По области также переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы», - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – «Ветер ожидается западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с».

В Приангарье днем +18…+23 градуса. Однако, если небо затянут облака на улице будет не выше +9…+14. Стоит отметить, что в регионе действует особый противопожарный режим, а 26-27 апреля в лесах региона, как отмечают метеорологи, высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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