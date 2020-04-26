Ко Дню Победы Иркутск украсят до 1 мая

26 Апр 2020 2020-04-26T05:25:51+03:00

Парада Победы и Бессмертного полка не будет, но атмосфера останется праздничной

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До 1 мая Иркутск украсят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Массовые мероприятия 9 мая отменены по всей стране, всему виной, конечно, пандемия коронавируса в мире и увеличение количества заражений в России и в Приангарье. Однако, 9 мая – это дата, которая отзывается в сердце каждого из нас, и провести ее просто как обычный будний день – нет такого права. В День Победы каждая семья будет чествовать своих героев, вспоминать истории родственников-фронтовиков и тружеников тыла. Ко Дню Победы празднично оформят и улицы города.

«Работы по праздничному оформлению города Иркутска к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов планируют завершить к 1 мая», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Появятся билборды, ситиборды, растяжки, тумбы, флагштоки».

Будет ли действовать 9 мая режим самоизоляции в регионе – пока неизвестно. На данный момент он продлен до 30 апреля. Однако, как ранее сообщала пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, в этот день дадут возможность возложить цветы к «Вечному огню».

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