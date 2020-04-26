2020-04-26T05:25:51+03:00
Общество

Ко Дню Победы Иркутск украсят до 1 мая

Парада Победы и Бессмертного полка не будет, но атмосфера останется праздничной
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Ко Дню Победы Иркутск украсят до 1 маяКо Дню Победы Иркутск украсят до 1 маяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

До 1 мая Иркутск украсят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Массовые мероприятия 9 мая отменены по всей стране, всему виной, конечно, пандемия коронавируса в мире и увеличение количества заражений в России и в Приангарье. Однако, 9 мая – это дата, которая отзывается в сердце каждого из нас, и провести ее просто как обычный будний день – нет такого права. В День Победы каждая семья будет чествовать своих героев, вспоминать истории родственников-фронтовиков и тружеников тыла. Ко Дню Победы празднично оформят и улицы города.

«Работы по праздничному оформлению города Иркутска к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов планируют завершить к 1 мая», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Появятся билборды, ситиборды, растяжки, тумбы, флагштоки».

Будет ли действовать 9 мая режим самоизоляции в регионе – пока неизвестно. На данный момент он продлен до 30 апреля. Однако, как ранее сообщала пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, в этот день дадут возможность возложить цветы к «Вечному огню».

Здравоохранение Приангарья и COVID-19. Какие пробелы вскрылись?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области 26 апреля увеличилось до 95
Ко Дню Победы Иркутск украсят до 1 мая
Прогноз погоды в Иркутске 26 апреля: по-летнему тепло
Из-за лесного пожара жители Чунского района временно остались без телевидения
Беременных женщин протестируют на коронавирус в Иркутской области
Количество умерших от коронавируса в Иркутске выросло до четырех
Иркутянам по-прежнему запрещено разводить костры и сжигать мусор
Более 100 полицейских вышли в рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске 25 апреля составил 2,6 балла
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро 25 апреля не изменилось
В Иркутской области за сутки потушили 25 лесных пожаров
Число заболевших коронавирусом в Бурятии 25 апреля выросло до 186
Чиновник из Тайшета, дважды попавшийся пьяным за рулем, предстанет перед судом
ТПП Восточной Сибири: поддержать местные СМИ просит Торгово-промышленная палата России
Сибиряка оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Число заболевших коронавирусом в Иркутске выросло до 87 человек
Холодную воду отключат с 14 мая в Правобережном округе Иркутска
Городскую больницу №1 в Иркутске подготовили к лечению пациентов с коронавирусом
Индекс самоизоляции в Сибири на 24 апреля: в Иркутске - 1,7 балла, в Кемерове и Абакане - 1,3
Пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Иркутске начнут выплачивать с 1 июня
В Иркутской области заморозят цены на 48 социально значимых товаров