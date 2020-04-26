Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области 26 апреля увеличилось до 95

26 Апр 2020 2020-04-26T06:28:26+03:00

Еще у 8 человек подтвердился коронавирус в Приангарье

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Увы, но статистика беспощадна – количество заболевших коронавирусом в Иркутской области 26 апреля увеличилось. По данным на утро случаев инфицирования уже 95. Еще вчера вечером сообщалось только о 87 диагнозах COVID-19 в регионе.

«В данный момент в больнице получают все необходимое 65 пациентов, стоит отметить, что 13 из них переведены в палаты из обсерваторов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Один человек из зарегистрированных заболевших в нашем регионе проходит лечение в больнице в Забайкальском крае».

С момента распространения коронавируса в Приангарье выздоровели 25 человек, четверо скончались, а количество заболевших коронавирусом в Иркутской области растет. В связи с этим режим самоизоляции на данный момент продлен до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU