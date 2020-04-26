24 лесных пожара потушили, еще 4 возгорания действуют в Иркутской области

26 Апр 2020 2020-04-26T08:04:13+03:00

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За сутки в Иркутской области потушили 24 лесных пожара. 17 из них были обнаружены и потушены в тот же день, остальные 7 фиксировали ранее. Возгорания были в Тайшетском, Зиминском, Иркутском, Усольском, Тулунском, Осинском, Заларинском, Братском, Нижнеудинском районах. На некоторых территориях насчитывалось до 4 очагов.

«Общая площадь ликвидированных пожаров составила 868,3 га, в том числе 596,3 га, покрытых лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Также за минувшие сутки удалось «взять в кольцо» пять лесных пожаров в Усольском, Иркутском, Зиминском, Нижнеудинском и Чунском районах, еще три локализованных очага остались в Качугском, Ольхонском и Иркутском районах. Их площадь 1275 га, в том числе 1170 га, покрытых лесом.

Однако, 26 апреля лес в Приангарье продолжает гореть – пламя есть на площади 1970 га, леса из них - 170 га. Огонь не потушен в Тайшетском и Качугском районах. Как отмечают сотрудники Иркутской базы авиационной охраны лесов в 27 случаях возгорания виноваты местные жители – это был пал сухой травы, неосторожное обращение на линейных объектах и т.д. Ежедневно состояние лесного фонда мониторят на самолетах с воздуха, это и позволяет оперативно реагировать на пожары.

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ИСТОЧНИК KP.RU