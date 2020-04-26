26 Апр 2020 2020-04-26T11:58:42+03:00

ДТП на Александровском тракте: столкнулись «Кадилак Эскалейд» и «Тойота Марк 2» под Иркутском. Фото: ДТП 38RUS Иркутск

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Сегодня, 26 апреля, примерно в 12.45 на Александровском тракте недалеко от деревни Столбово столкнулись «Кадилак Эскалейд» и «Тойота Марк 2». На месте сейчас работают полицейские и сотрудники ГИБДД. Выясняются причины аварии.

«ДТП произошло на 12 км тракта», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «По предварительной версии, водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и выехал на встречную полосу».

В это время по встречной полосе ехал «Кадилак Эскалейд», который от удара отбросило в кювет. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

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