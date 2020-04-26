ДТП на Александровском тракте: столкнулись «Кадилак Эскалейд» и «Тойота Марк 2» под Иркутском
Сегодня, 26 апреля, примерно в 12.45 на Александровском тракте недалеко от деревни Столбово столкнулись «Кадилак Эскалейд» и «Тойота Марк 2». На месте сейчас работают полицейские и сотрудники ГИБДД. Выясняются причины аварии.
«ДТП произошло на 12 км тракта», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «По предварительной версии, водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и выехал на встречную полосу».
В это время по встречной полосе ехал «Кадилак Эскалейд», который от удара отбросило в кювет. Информация о пострадавших сейчас уточняется.
Читайте также:
Чиновник из Тайшета, дважды попавшийся пьяным за рулем, предстанет перед судом. Нарушитель признал свою вину (подробности)
Из-за водителя мусоровоза в Братске загорелся лес на площади 7 гектаров. Шофер выгрузил горящий мусор на траву у обочины и уехал (подробности)
Здравоохранение Приангарья и COVID-19. Какие пробелы вскрылись?
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU