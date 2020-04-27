2020-04-27T04:05:08+03:00
Звезды

Сказки на ночь с 27 апреля будут читать актеры Театра кукол Иркутска в Сети

Ежедневную видеорубрику для детей «Аистенок» запустит уже сегодня
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Сказки на ночь с 27 апреля будут читать актеры Театра кукол Иркутска в СетиСказки на ночь с 27 апреля будут читать актеры Театра кукол Иркутска в СетиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Областной театр кукол «Аистенок» придумал для иркутских ребят новую видеорубрику «Сказки на ночь». Начиная прямо с сегодняшнего дня, 27 апреля, на официальном YouTube-канале актеры будут читать детям сказки.

- Начнем с понедельника, чтоб он не был уж таким тяжелым, а укладывание детей и вовсе стало легким, - сообщает театр «Аистенок» на официальной странице в социальных сетях. – Всю неделю малыши и ребята постарше смогут слушать замечательные произведения разных авторов.

Кукольники обещают, что если такая затея детишкам и их родителям придется по душе, то видеорубрику продолжат. А пока, узнать, как это будет и что в «репертуаре» 27 апреля, можно уже сегодня. Начало в 21.00.

Читайте также:

Бетховен, Sax&Organ, Трубецкие: какие концерты и экскурсии посмотреть в Иркутске, не выходя из дома. В Иркутске во время самоизоляции сибиряки могут смотреть спектакли, посещать музеи виртуально и наслаждаться инструментальной музыкой (подробности)

Здравоохранение Приангарья и COVID-19. Какие пробелы вскрылись?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сказки на ночь с 27 апреля будут читать актеры Театра кукол Иркутска в Сети
Автоледи, развозившую наркотики, задержали полицейские в Иркутской области
Больницу на 90 мест для больных коронавирусом подготовили в Ангарске
ДТП на Александровском тракте: столкнулись «Кадилак Эскалейд» и «Тойота Марк 2» под Иркутском
Кладбища закрыты до 30 апреля в Иркутской области
24 лесных пожара потушили, еще 4 возгорания действуют в Иркутской области
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области 26 апреля увеличилось до 95
Ко Дню Победы Иркутск украсят до 1 мая
Прогноз погоды в Иркутске 26 апреля: по-летнему тепло
Из-за лесного пожара жители Чунского района временно остались без телевидения
Беременных женщин протестируют на коронавирус в Иркутской области
Количество умерших от коронавируса в Иркутске выросло до четырех
Иркутянам по-прежнему запрещено разводить костры и сжигать мусор
Более 100 полицейских вышли в рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске 25 апреля составил 2,6 балла
Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро 25 апреля не изменилось
В Иркутской области за сутки потушили 25 лесных пожаров
Число заболевших коронавирусом в Бурятии 25 апреля выросло до 186
Чиновник из Тайшета, дважды попавшийся пьяным за рулем, предстанет перед судом
ТПП Восточной Сибири: поддержать местные СМИ просит Торгово-промышленная палата России
Сибиряка оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
Число заболевших коронавирусом в Иркутске выросло до 87 человек
Холодную воду отключат с 14 мая в Правобережном округе Иркутска
Городскую больницу №1 в Иркутске подготовили к лечению пациентов с коронавирусом
Индекс самоизоляции в Сибири на 24 апреля: в Иркутске - 1,7 балла, в Кемерове и Абакане - 1,3
Пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Иркутске начнут выплачивать с 1 июня
В Иркутской области заморозят цены на 48 социально значимых товаров