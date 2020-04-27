27 Апр 2020 2020-04-27T04:05:08+03:00

Сказки на ночь с 27 апреля будут читать актеры Театра кукол Иркутска в Сети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Областной театр кукол «Аистенок» придумал для иркутских ребят новую видеорубрику «Сказки на ночь». Начиная прямо с сегодняшнего дня, 27 апреля, на официальном YouTube-канале актеры будут читать детям сказки.

- Начнем с понедельника, чтоб он не был уж таким тяжелым, а укладывание детей и вовсе стало легким, - сообщает театр «Аистенок» на официальной странице в социальных сетях. – Всю неделю малыши и ребята постарше смогут слушать замечательные произведения разных авторов.

Кукольники обещают, что если такая затея детишкам и их родителям придется по душе, то видеорубрику продолжат. А пока, узнать, как это будет и что в «репертуаре» 27 апреля, можно уже сегодня. Начало в 21.00.

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