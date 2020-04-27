600 человек тушили лесные пожары в Иркутской области

27 Апр 2020 2020-04-27T05:20:45+03:00

За сутки им удалось справиться с 16 возгораниями

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За сутки в Иркутской области удалось потушить 16 пожаров. Причем 10 из них были обнаружены и ликвидированы в тот же день. Горели участки в лесном фонде в Тайшетском, Боханском, Ангарском, Иркутском, Заларинском, Нижнеудинском, Чунском, Тулунском и Куйтунском районах. Шесть возгораний были обнаружены в Иркутском, Усольском, Зиминском, Нижнеудинском и Чунском районах накануне, справиться с ними также удалось в воскресенье.

«Общая площадь ликвидированных очагов составила 1149,3 га, в том числе 773,8 га, покрытых лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

«Взятыми в кольцо» утром 27 апреля остались пять очагов в Слюдянском, Аларском, Куйтунском, Зиминском, Братском районах. Их площадь 6915 га, из них 3310 га леса.

Справиться с пламенем пока не удалось в Усольском, Усть-Удинском, Чунском районах, в Качугском зарегистровано два возгорания. Общая площадь возгораний 503 га.

«В тушении принимали участие 47 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 393 работника лесной охраны, 163 мобилизованных гражданина, было задействовано 80 единиц наземной техники», - отмечают региональные власти.

Как сообщают сотрудники Иркутской базы авиационной охраны лесов, по вине местных жителей произошло 23 пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU