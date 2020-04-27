2020-04-27T05:45:21+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 апреля составил 2 балла

В понедельник утром индекс самоизоляции в Иркутске показал, что на улице много людей
Виктория ГЕРКО
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Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 апреля составил 2 балла.Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 апреля составил 2 балла.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Началась пятая неделя режима самоизоляции. До 30 апреля все жители региона должны оставаться дома. Но запрет для многих сибиряков не повод не выходить на улицу. Подтверждает это индекс самоизоляции в Иркутске на 27 апреля. Сегодня он составил ровно 2 балла. Для сравнения, в прошлый понедельник, показатель был немного выше – 2,1 балла.

«КП»-Иркутск следит за ситуацией и в других городах региона. Например, в соседнем Братске дома осталось чуть больше людей. Сегодня показатель там 2,5 балла. Такая же отметка и в Ангарске, и даже в Улан-Удэ. А вот Усолье-Сибирском на улицах немного больше народу. Ему поставили 2,4 балла.

Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 апреля ниже, чем в других сибирских городах. Так, например, в Красноярске показатель вырос до 2,7 балла. В Новосибирске жители самоизолировались на 2,4 балла. А вот в Кемерове обстановка такая же, как и в столице Приангарья – 2 балла ровно.

Напомним, сегодня утром число зараженных коронавирусной инфекцией вновь увеличилось. По данным 27 апреля их уже 101. Стало известно о еще 6 новых пациентах с диагнозом COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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