Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 апреля составил 2 балла
Началась пятая неделя режима самоизоляции. До 30 апреля все жители региона должны оставаться дома. Но запрет для многих сибиряков не повод не выходить на улицу. Подтверждает это индекс самоизоляции в Иркутске на 27 апреля. Сегодня он составил ровно 2 балла. Для сравнения, в прошлый понедельник, показатель был немного выше – 2,1 балла.
«КП»-Иркутск следит за ситуацией и в других городах региона. Например, в соседнем Братске дома осталось чуть больше людей. Сегодня показатель там 2,5 балла. Такая же отметка и в Ангарске, и даже в Улан-Удэ. А вот Усолье-Сибирском на улицах немного больше народу. Ему поставили 2,4 балла.
Индекс самоизоляции в Иркутске на 27 апреля ниже, чем в других сибирских городах. Так, например, в Красноярске показатель вырос до 2,7 балла. В Новосибирске жители самоизолировались на 2,4 балла. А вот в Кемерове обстановка такая же, как и в столице Приангарья – 2 балла ровно.
Напомним, сегодня утром число зараженных коронавирусной инфекцией вновь увеличилось. По данным 27 апреля их уже 101. Стало известно о еще 6 новых пациентах с диагнозом COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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