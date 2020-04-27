2020-04-27T06:24:47+03:00
Общество

Благодарим директора Иркутского музыкального театра Татьяну Мезенцеву за содействие в организации концерта «Джаз против коронавируса»

Выступление было посвящено полицейским и врачам, которые находятся на передовой борьбы с Covid-19
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Благодарим директора Иркутского музыкального театра Татьяну Мезенцеву за содействие в организации концерта «Джаз против коронавируса»Благодарим директора Иркутского музыкального театра Татьяну Мезенцеву за содействие в организации концерта «Джаз против коронавируса»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Комсомольская правда» выражает огромную благодарность директору Иркутского музыкального театра Татьяне Мезенцевой, которая не осталась в стороне и оказала содействие в подготовке уникального онлайн-концерта «Джаз против коронавируса», который 24 апреля состоялся во Дворце спорта «Труд». Напомним, концерт, посвященный врачам и полицейским «Комсомолка» организовала совместно с телекомпанией «ТИВИСИ HD», компанией AsiaShow, концертным департаментом Asia Musiс и ведущим иркутским джазовым коллективом «Доктор Джаз». Выступление прошло при поддержке врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, Общественной палаты города Иркутска, наших партнеров: компании «Лензолото», «Саянский бройлер», «Русский лес», сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль», а также интерьерной компании « S-Classic».

Татьяна Мезенцева любезно предоставила артистам помещения музыкального театра для того, чтобы они могли хранить там свои музыкальные инструменты перед концертом и с готовиться к выступлению.

Кстати от него наши онлайн-зрители остались в восторге. Пока солисты виртуозного бенда исполняли свои самые известные мировые и авторские композиции, иркутяне, наблюдавшие за трансляцией, писали восторженные комментарии. Если вы не смогли посмотреть прямую трансляцию концерта, смотрите фоторепортаж здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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