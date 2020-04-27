2020-04-27T06:27:36+03:00
Здоровье

На карте распространения коронавируса в Иркутской области появился новый район

Первый случай заражения зафиксировали в Эхирит-Булагатском районе
Виктория ГЕРКО
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На карте распространения коронавируса в Иркутской области появился новый район.На карте распространения коронавируса в Иркутской области появился новый район.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Приангарье становится все больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Этим утром, 27 апреля, стало известно, что в еще одном районе появился первый пациент - в Эхирит-Булагатском. Зараженный подхватил вирус в Москве.

Таким образом, на утро 27 апреля в регионе зафиксировали 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Но есть и положительные изменения. С начала пандемии в Иркутской области пошли на поправку 25 человек. Врачи их выписали домой. Увы, не обошлось и без потерь. 4 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.

«Лечение в больницах проходит 71 зараженный. 14 из них поступили в медицинские учреждения из обсерваторов, после того как анализы показатели положительный результат на COVID-19, - сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе. Еще одного пациента передали в руки медиков из Забайкалья».

Отметим, что количество заболевших увеличилось в Усолье-Сибирском – 4 человека, в Ангарске – 8 пациентов, а также в областном центре – 59.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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