27 Апр 2020 2020-04-27T07:43:51+03:00

Поджигателей, устроивших пожары в разных районах, поймали в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Правоохранители вместе сотрудниками МЧС ловят поджигателей, которые устраивают пожары в разных районах области. Так на днях недалеко от железнодорожной станции "Моргодун" в пригороде Братска сгорело 7 дачных домов.

"Выяснилось, что незадолго до того, как начался пожар, на своем участке 47-летняя женщина подожгла прошлогоднюю траву и листву, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Во время пала на улице поднялся ветер. Пламя перекинулось на соседскую баню и перешло на другие дома".

Другое происшествие случилось вчера, 26 апреля, в Качугском районе. Пожар начался недалеко от леса. Спасти тайгу от уничтожения огнем помогли местные жители, которые вовремя заметили возгорание и успели его потушить. Правоохранителями задержан 71-летний мужчина, которого привлекут к ответственности.

На прошлой неделе в Братске полицейские нашли водителя, который устроил пожар на площади 7 гектаров. Мужчина выгрузил задымившуюся сухую траву из кузова и не убедился в том, что угроза возгорания существует. После того, как шофер уехал, тление возобновилось.

"На водителя составлен протокол об административном правонарушении, - поясняют в пресс-службе ведомства.

Напомним, с 10 апреля в области действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя выходить в лес, разводить костры, жарить шашлыки и сжигать мусор на приусадебных участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU