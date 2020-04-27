27 Апр 2020 2020-04-27T08:24:33+03:00

Сибиряк утопил свой автомобиль на закрытой ледовой переправе в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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С каждым днем в Приангарье становится все теплее. На некоторых реках лед практически сошел, а во многих местах стал очень тонким. Но риск попрощаться с любимой «ласточкой» не останавливает водителей.

Одним из экстремалов стал житель поселка Мамакан, что в Бодайбинском районе. Чтобы выиграть время и сэкономить топливо, он решил срезать путь и выехал на закрытую ледовую переправу на реке Витим. Водитель за рулем «ВАЗ-21099» успел проехать всего лишь несколько метров, когда автомобиль пошел ко дну.

«На переправе невооруженным глазом видны участки открытой воды и забереги. Но водитель не принял это во внимание, - рассказывает старший государственный инспектор Бодайбинского инспекторского участка Центра ГИМС Владимир Юмашев. Проехав 10 метров, автомобиль провалился под лед. Глубина в этом месте – до 1,5 метров».

Теперь горе-водителю придется заплатить штраф. Чтобы избежать подобных случаев, на берегу поставили дополнительные информационные аншлаги и запрещающие знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU