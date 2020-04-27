2020-04-27T09:01:38+03:00
Общество

43 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим

За выходные больше всего возгораний зафиксировано в региональном центре
Виктория ГЕРКО
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43 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим.43 жителя Иркутской области нарушили особый противопожарный режим.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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С 10 апреля на территории Иркутской области действует особый противопожарный режим. В этот период выезжать на природу на шашлыки и сжигать мусор на приусадебных участках строго запрещено. Но далеко не все следуют правилам безопасности.

За выходные нарушителями стали 43 жителя Иркутской области. 32 протокола составлено за несоблюдение правил безопасности в населенных пунктах и еще 11 – за разведение костров в лесах.

«Патрульные группы также ежедневно проверяют, есть ли на территории муниципалитетов свалки и сухостои. При неосторожном обращении с огнем они могут стать причиной возгорания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Контроль осуществляется и с помощью беспилотников. Это позволяет за короткое время осмотреть огромную территорию и мгновенно зафиксировать факт нарушения».

С начала действия особого противопожарного режима в регионе составлено 242 протокола. Каждый день на территории области происходит больше 100 возгораний. Причина многих пал сухой травы и сжигание мусора.

«На первом месте по числу поджогов сухой травы находится Иркутск – 16 случаев за выходные, - поясняют в пресс-службе ведомства. На втором месте – Ангарский городской округ и Братский район. Там зарегистрирована по 5 возгораний».

Спасатели просят сообщать о случаях нарушений правил пожарной безопасности на круглосуточный телефон доверия и самим соблюдать требования особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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