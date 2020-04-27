2020-04-27T09:47:59+03:00
Здоровье

581 человек пострадал от укусов клещей в Иркутской области

Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано
Виктория ГЕРКО
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581 человек пострадал от укусов клещей в Иркутской области.581 человек пострадал от укусов клещей в Иркутской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дачный сезон в самом разгаре. Да еще и на улице уже несколько дней теплая погода. Так хочется сбежать из города. Однако, отправляясь на природу, не стоит забывать о безопасности – клещи не дремлют. Так, с начала сезона 581 человек обратился за помощью медиков из-за укусов клещей. Из них 193 – дети.

«Исследовано 394 клеща. 3 из них больны энцефалитом, 69 – боррелиозом и еще 18 – другими инфекциями, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. Все пострадавшие вовремя обратились за помощью к медикам. Заболеваний, которые передают клещи, у них не найдено».

Внимательнее нужно быть тем, кто живет в Иркутске. Клещи особенно активны в Кайской роще, а также в микрорайонах Зеленый, Солнечный, Юбилейный, Топкинский, Березовый, Ново-Ленино и Западный. Даже, несмотря на то, что в городе начались обработки рощ, парков, зон отдыха и скверов, правилами безопасности лучше не пренебрегать.

«Поставить прививку не помешает и тем, кто живет в Иркутском, Ангарском, Нижнеудинском, Боханском, Эхирит-Булагатском, Баяндевском, Усольском, Слюдянском и Шелеховском районах, - поясняют в пресс-службе. Это по-прежнему самый надежный и долговременный способ защиты от заболеваний. Сделать ее можно в течение всего года, но закончить следует за 2 недели до выхода в очаг инфекции».

Чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать простые меры предосторожности: надевайте закрытую одежду, используйте средства, отпугивающие клещей. И самое главное – осмотр. Как можно чаще обследуйте себя и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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